محافظ القاهرة يتفقد خط سير المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية لخط سير المومياوات الملكية بدءاً من ميدان التحرير ومروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات. تأتي الجولة في إطار متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار وإعادة طلائها بلون موحد بما يتناسب مع روح ميدان التحرير.

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