"ضحية كورونا".. وفاة طبيب نساء وتوليد بمستشفي قطور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

توفي الدكتور محمد أبوزيد شكر استشاري النساء والتوليد بمستشفى قطور المركزى التابع لمديرية الصحة بالغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت مديرية الصحة بالغربية اليوم الأحد، الطبيب الراحل والذى توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل الحجر الصحى بقطور، وجاري دفنه طبقا للإجراءات الاحترازية بقرية سجين مسقط رأسه بمركز قطور.

وكان الطبيب الراحل ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وجرى عزله داخل المستشفى وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.