تأييد حبس شادي أبو زيد مراسل أبلة فاهيتا السابق 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمود السعيد:

أيدت محكمة مستأنف قصر النيل، حبس شادي أبوزيد، معد برنامج أبلة فاهيتا، 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء للداخلية.

جاء ذلك بعد أن استأنف محامي "أبوزيد" على حكم محكمة جنح قصر النيل، أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، قصر النيل، بحبسه 6 أشهر.

ونُقل "أبوزيد" إلى محبسه لقضاء مدة العقوبة.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت من قبل في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، بمعاقبة معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، شادي حسين "أبو زيد"، بالحبس 6 أشهر.