أكدت السفارة الأمريكية بالسودان، أن مكتب الملحق الدفاعي في السفارة، يواصل العمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.
وذكرت السفارة - في بيان مقتضب اليوم الأحد - أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يُمثل تغييرًا أساسيًا وتاريخيًا.
من شأنها تعزيز التعاون العسكري في المستقبل.
وأعربت عن التطلع إلى الفرص التي
شطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميًا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.
وكان الرئيس ترامب أعلن عن نية إدارته اتخاذ تلك الخطوة في أواخر أكتوبر، ولكن لا يمكن التصديق علىالإجراء إلا بعد 45 يومًا من تلقي الكونغرس الأمريكي الإخطار به.
وقررت واشنطن اتخاذ تلك الخطوة بعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بضحايا الإرهاب وعائلاتهم.
ووافق السودان أيضًا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من قلق المراقبين من أن ذلك قد يكون صعب التنفيذ، إذ يوجد دعم شعبي قوي للفلسطينيين في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أمريكا بالسودان: نعمل مع القوات المُسلحة لتعزيز العلاقات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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