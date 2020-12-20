البرتغال.. إصابة 5 أشخاص في انهيار جزء من مبنى سكني في العاصمة

أصيب خمسة أشخاص، جراء انهيار جزء من مبنى سكني في وسط المدينة صباح اليوم الأحد عقب انفجار، بحسب جهاز الإطفاء في العاصمة البرتغالية لشبونة.

و أوضحت المتحدثة باسم جهاز إطفاء لشبونة، أن المصابين الخمسة،

وأحدهم إصابته خطيرة، نقلوا إلى المستشفى في حين يكافح نحو 50 من رجال الإطفاء لإخماد حريق في المكان، وفقا لقناة الغد.

لم يتضح سبب الانفجار بعد لكن وسائل إعلام محلية قالت إن له علاقة بغلاية.

وقال المسؤولون في الموقع للصحفيين إن تسعة أشخاص كانوا يعيشون في المبنى ولا يزال إثنان في عداد المفقودين. ولم تتمكن فرق الإطفاء بعد من دخول المبنى لأنه معرض للانهيار بالكامل.