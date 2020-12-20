مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قنبلة بأديس أبابا

قالت السلطات الإثيوبية إن 3 أشخاص قُتلوا وأُصيب 5 آخرون إثر انفجار قنبلة في العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق قال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا لوكالات أنباء رسمية، إن 3 انفجارات هزت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثاء.

وأسفرت الانفجارات عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأفراد، وذلك خلال احتجاجات أثارها مقتل المغني الشهير هاتشالو هونديسا إثر تعرضه لإطلاق نار منتصف جنوب العاصمة أديس أبابا.

وقال المفوض إنديشو تاسيو: «قُتل بعض المتورطين في زرع

قنبلة، علاوة على مدنيين أبرياء».

وأضاف تاسيو، إنه تم القبض على 35 شخصا على خلفية اختطاف جثمان الفنان القتيل هاتشالو هونديسا .

ولم يقدم المفوض تفاصيل أخرى عن التفجيرات، لكنه أوضح أن ضابطا قتل أيضا في العاصمة، خلال أزمة مع حراس شخصية إعلامية شهيرة مضيفا أنه جرى احتجازه إثر ذلك.

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 80 آخرين، اليوم الثلاثاء، خلال احتجاجات

وأعمال شغب اندلعت في بلدة أداما الإثيوبية، على خلفية مقتل مغنّ شعبي في العاصمة.

وبحسب «رويترز»، قال المدير الطبي لمستشفى أداما الرئيسي، ميكونين فييسة، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في طريقهم إلى المستشفى، فيما توفي اثنان آخران في العناية المركزة.

وأضاف أن المستشفى استقبل نحو 80 مصابًا، أصيب معظمهم بالرصاص، لكن بعضهم عانى من جروح نتيجة الضرب بالحجارة أو الطعن. وتقع أداما على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا.

واندلعت الاحتجاجات وأحداث العنف على خلفية مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا، إثر إطلاق النار عليه مساء أمس الاثنين في أديس أبابا.