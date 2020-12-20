عُمان: 127667 حالة إجمالي إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في عُمان، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 127667 إصابة، والوفيات 1488 بنسبة1.17%.



أوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد - أن أعداد المتعافين بلغت 119574 شخصًا لتصل نسبة الشفاء إلى 93.7%، فيما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 102 شخص بينهم 42 حالة في العناية المركزة.

وفي وقت سابق أعلنت سلطنة عمان منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة ليلا في

أنحاء البلاد بدءًا من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين، ضمن تدابير جديدة لمواجهة وباء

واقرت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في سلطنة عُمان وجوب حصول القادمين إلى السلطنة من كافة المنافذ الحدودية على فحص البلمرة (PCR) لفيروس كورونا بمدة لا تتجاوز 96 ساعة قبل دخول السلطنة والخضوع لذات الفحص عند الوصول

الى السلطنة والتزام الحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن. وفقاً لوكالة الانباء العمانية.

وقال السعيدي خلال مؤتمر صحفي افتراضي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار مرض (كوفيد-19) إن بلاده قامت بحجز مليون و800 ألف جرعة من اللقاح في المرحلة الأولى، ومن المؤمل الحصول عليها قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.