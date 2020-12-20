العدالة والتنمية يشتكي منع الداخلية لحملة تواصلية: من غير المقبول عدم تمكين الأحزاب من القيام بأدوارها

اشتكى حزب العدالة والتنمية، من جديد، من تعرض نشاط له للمنع من قبل السلطات المحلية.

وقال فرع الحزب في العاصمة الرباط، مساء أمس السبت، إنه كان مقررا أن تنظم الكتابة الإقليمية بالشراكة مع الكتابات المحلية خيما تواصلية لدعوة المواطنين، والمواطنات للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ووضع إشعار لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، منذ يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، ولم يتلق أي اتصال من طرف المصالح الولائية.

وأوضح الحزب نفسه أنه في آخر لحظة تدخلت السلطة المحلية لتمنع إقامة الخيمة التواصلية بمقاطعة يعقوب المنصور، كما تم إبلاغ الكاتب المحلي لمقاطعتي اليوسفية والسويسي باستحالة إقامتها، وذلك “بدعوى منع التجمعات، خلال فترة الطوارئ الصحية”.

وأكد الحزب أن تواصله مع المواطنين كان سيتم باحترام جميع الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار وباء كورونا، معتبرا أنه “من غير المقبول عدم تمكين الأحزاب من القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين والتواصل معهم”.