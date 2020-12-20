بهاوي ولمجرد يكشفان ملامح جديدهما

بدأ الفنانان، زهير بهاوي، وسعد لمجرد، ليلة أمس السبت، الترويج لعملهما المشترك، الذي يحمل عنوان “الوجه الثاني”.

وشارك كل من لمجرد، وبهاوي على حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورا ترويجية للعمل، الذي وضعا عليه اللمسات الأخيرة في زيارة لمجرد الأخيرة للمغرب.

ويرتقب أن يصدر العمل الجديد على قناة زهير بهاوي بفي “يوتوب”، ويجمع الراي، والأغنية المغربية العصرية.

وبهاوي كان قد صرح أن العمل المشترك، الذي سيجمعه بالمجرد، سيكون من كلماته، وألحانه، معتبرا إياه بمثابة ثمرة صداقة قوية تربطهما، منذ بداياته في المجال الفني.

وتجمع سعد، وبهاوي صداقة قوية منذ سنوات، إذ كان لمجرد قد اختاره للمشاركة رفقته في حفله في موازين عام 2016، مانحا إياه دفعة في وقت كان فيه في بداية مشواره.