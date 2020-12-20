العثماني: موضوع الكركارات حسم بشكل نهائي.. ودعاية البوليساريو حرب إعلامية ثبث زيفها

أكد رئيس الحكومة سد الدين العثماني، أن موضوع معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا قد حسم بشكل نهائي بعد تدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة تأمين حركة النقل من خلاله.

وشدد العثماني خلال لقاء تلفزي، بث مساء أمس السبت، على أن الوضع صار آمنا في منطقة الكركرات، وأن حركة النقل عادت إلى طبيعتها، بما في ذلك تنقل سيارات وشاحنات دول آخرى وليست مغربية فقط، وأضاف أن إعادة فتح المعبر أمر مهم للتجارة الدولية، ولعدد من بلدان المنطقة.

وسجل العثماني، في لقاءه مع قناة الشرق، أن العناصر الإنفصالية تقوم بإطلاق بعض الطلقات من بعيد تجاه الجدار العازل، لكن القوات الملسحة الملكية ترد عليها.

ونفى العثماني صحة ما تروجه الآلة الإعلامية للإنفصاليين، مشيرا إلى أن الصحافة الدولية كشفت زيف الإدعءات التي تروجها البوليساري بفيديوهات مفبركة تعود لمناطق نزاع في مخالف دول العالم.