طقس الأحد.. الأجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل والصباح في عدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الاجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل و الصباح بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي و هضاب الفوسفاط.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف والسايس والشمال-الغربي للواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية خلال الليل و الصباح بالقرب من السواحل الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الاجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهم بعض الزوابع الرملية الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة شرقية بأقصى الجنوب وشمالية بالمنطقة الشرقية وضعيفة الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و03 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجة بالريف والجنوب الشرقي و المنطقة الشرقية، وما بين 03 و 08 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الداخلية وما بين 08 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي وسوس و الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف و المنطقة الشرقية ، وما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط و الجنوب-الشرقي وما بين 22 و28 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.