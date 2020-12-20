البنتاغون” توزع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنها بصدد توزيع أكثر من 20 مليون جرعة الشهر الجاري من لقاح فيروس كورونا، متعهدة بحصول الشعب الأمريكي على اللقاح بطريقة عادلة.

وقال الجنرال بالجيش الأمريكي جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي، إن “عملية توزيع لقاحات كورونا تتم بشكل شفاف”.

وكشف بيرنا أنه “سيتم توزيع 9.7 ملايين جرعة من لقاح موديرنا خلال الأسبوع الجاري”.

كما شدد أن “لقاح موديرنا الذي تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة، يتم تعبئته وتحميله وسيبدأ طرحه الأحد”.

وتوقع بيرنا أنه “خلال الأسبوع المقبل، مع طرح لقاحي فايزر/بايونتيك، وموديرنا للتوزيع في البلاد، سيتم تسليم 7.9 ملايين جرعة في أكثر من 3 آلاف و700 نقطة، بما في ذلك المستشفيات وعيادات الأطباء والصيدليات”.

وأشار إلى أنه “رغم العواصف الثلجية، وصعوبة الشحن بسبب العطل والأعياد، تم تسليم 2.9 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك​​​​​​​ المصرح به سابقًا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد”.

وأكد البنتاغون أننا “على مشارف نهاية هذه الجائحة، لكن ذلك سيحتاج وقتا”.

والجمعة، أعطت الولايات المتحدة إذنا طارئا باستخدام لقاح شركة موديرنا ضد كوفيد-19، حسب وكالة الغذاء والأدوية الأمريكية.

وبذلك، يصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها، وتعني هذه النسبة أنّ 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضدّ الفيروس.

وحتى مساء السبت، تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة 17 مليونا و935 ألفا، توفي منهم 321 ألفا و532، وتعافى 10 ملايين و411 ألفا و204، حسب موقع “وورلد وميتر”. –