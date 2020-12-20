الإمارات تنفذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية بإيطاليا

الأحد 20 ديسمبر 2020

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا.



ونفذت الهيئة بالتعاون مع سفارة الإمارات في روما، المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى بجنوب الجمهورية الإيطالية.

تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم.

شارك في توزيع المساعدات على المستفيدين في نابولي، أحمد الملا نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات لدى إيطاليا، وريكاردو مونتي رئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي، والبروفيسور ماركو روسي مدير جمعية سانت ايجيديو الخيرية.

وثمّن ريكاردو مونتي مبادرة دولة الإمارات بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تجسد مشاعر التضامن بين البلدين.

وتوجه بالشكر للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنياً الخير والسلام لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

من جهته، توجه البروفيسور ماركو روسي، بخالص شكره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدة السخية.

وقال: "إن هذه المساعدات دليل آخر على الاهتمام الكبير التي توليه حكومة وشعب دولة الإمارات الصديقة لشعبنا وتعبيرا عن روح الصداقة القائمة بين البلدين".

وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وجه مؤخراً بتوفير المساعدات الشتوية لحوالي 15 ألف أسرة في إيطاليا وجمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع سفارة الإمارات في روما الدفعة الأولى في الأيام الماضية بالعاصمة الإيطالية.

ويتواصل خلال الأيام المقبلة برنامج توزيع المساعدات الشتوية على المستهدفين في مدينتي أسيزي وميلانو، إضافة إلى جمهوريتي سان مارينو ومقدونيا.