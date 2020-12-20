شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب شرق تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:42 مساءً, 20 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق تركيا .

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع بقضاء “باش قلعة” على عمق 95ر12 كم تحت سطح الأرض وشعر به أهالي ولاية هكاري المجاورة.

ولم تعلن الرئاسة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن .

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