شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. تسجيل 409 وفيات و22.7 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 22771 حالة إلى مليون و494009 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 409 إلى 26049 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا .. تسجيل 409 وفيات و22.7 ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.