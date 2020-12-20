الكونغرس يصوت على مساعدات بـ900 مليار دولار لمتضرري كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

يصوت الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد، على حزمة مساعدات قيمتها 900 مليار دولار بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط في ساعة متأخرة من الليل، لإزالة واحدة من العقبات الأخيرة، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي الاتحاد بسبب الجائحة.



وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ للصحافيين تشاك شومر، في ساعة متأخرة من مساء السبت "إذا سارت الأمور علي هذا المنوال ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غداً".

ويعتزم زعماء الكونغرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعياً إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى أيلول (سبتمبر) 2021.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

وأصر السناتور الجهوري بات تومي من بنسلفانيا على صياغة تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات والمحلية بعد 31 ديسمبر (كانون الأول).

ويقول الجهمهوريون إن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع في الأنشطة الخاصة، مما يضفي طابعاً سياسياً على مجلس الاحتياطي، واتهموا الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020 كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.

وفي المقابل، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالسعي لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن للحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير (كانون الثاني).