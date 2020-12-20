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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 76.3 مليون والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 76.3 مليون حتى صباح اليوم الأحد.
وبحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات وصل إلى 76 مليوناً و262 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و685 ألفاً.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
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