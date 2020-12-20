شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي منتقداً لقاح كورونا : يحولكم إلى تماسيح والان نبدء بالتفاصيل

انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الاندفاع لشراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك في تعليقات نشرها على الانترنت أمس السبت.

وكان جايير قد شن هجوماً كاسحاً على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح فايزر يمكن أن ينبت للمرأة لحية، وأن يحول الشخص إلى تمساح.

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيجورو في شمال شرق البرازيل، ونقلها موقع يورونيوز" الأوروبي أمس السبت "في العقد الموقع مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك".

وكان بولسونارو يشير إلى اللقاح الذي طوره مختبر فايزر الأمريكي وشركة بايونتيك الألمانية، وجرى اختباره في البرازيل لأسابيع وبدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة باستخدامه، بحسب "يورونيوز".