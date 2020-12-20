القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الأحد، إلقاء القبض على متهم قام بـ"ابتزاز فتاة بمقاطع فيديو وصور فاضحة".

وقالت المديرية، إن "مفارز قسم مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام، قامت بعملية تفتيش لمنزل المتهم بعد إحالة قضية المشتكية إليها من قبل من دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، وأثناء العملية تم ضبط أجهزة هواتف وحاسبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور فاضحة".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه تم "تدوين أقوال المتهم بالاعتراف قضائيا وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق.ع".



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