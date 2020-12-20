رئيس البرازيل ينتقد اندفاع العالم لتوفير لقاح واق من فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي يرفض الحصول على أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا إن لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح لأنه يرى أن الوباء يقترب من نهايته.
لكن أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى لا تشير إلى نهاية قريبة للجائحة. ففي الأيام القليلة الماضية، أعلنت عدة دول ومنها البرازيل تسجيل أعداد إصابات يومية قياسية.
وقال بولسونارو يوم السبت "الوباء يقترب حقا من نهايته. الأعداد تظهر ذلك ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن...لكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا لأنكم تلعبون بحياة الناس".
ولقي بولسونارو انتقادات على نطاق واسع لتهوينه من خطورة كورونا ووصفه لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه "انفلونزا محدودة" حتى بعدما أصبحت بلاده واحدة من أشد دول العالم تضررا بالوباء.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفا و155 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفا و356.
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