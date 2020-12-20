6 ملايين طالب سعودي يخوضون امتحانات الفصل الأول عن بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يخوض نحو 6 ملايين طالب وطالبة بالمدارس اليوم في المملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، وتضمَّنت تعليمات وزارة التعليم 7 توجيهات رئيسية وهي: يسبق الاختبار خمس دقائق تهيئة من قبل المعلم لطلابه يعرفهم بها بآلية وطريقة الاختبار ويشمل زمن اليوم الدراسي مدة الاختبارات وتتضمن ثلاث ساعات من ضمنها الزمن المحدد للاختبار.



ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد، ويقوم المعلم برصد الدرجات في نظام نور بنفس الآلية التي تم الرصد بها خلال فترات التقويم أثناء الفصل الأول و إدخال درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول/‏‏‏المستوى في نظام نور أولًا بأول، والتأكد من صحة التصحيح الالكتروني لدرجات الطلاب قبل إدخالها بنظام نور، ومطابقة درجات الطلاب باختبار نهاية الفصل الدراسي الأول/‏‏‏ المستوى (كشف التصحيح الالكتروني) مع كشوف النتائج الأولية وفق صحيفة المدينة.

وتجرى اختبارات الفصل الأول عبر منصة «مدرستي» أو المنصات الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية.