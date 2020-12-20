المملكة السعودية تبدأ تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ 5 مدن بالمملكة العربية السعودية اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات) في خطوة جديدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية.



وأكدت إدارة المرور السعودية فى تغريدة على تويتر أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعرض حياة الآخرين للخطر، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال. مشيرة إلى أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

ويبدأ الرصد في المدن المذكورة من خلال اجهزة تقنية وذكية طورتها الشركات السعودية وذلك للتحكم التقني والأمني الشامل من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها ومن ثم توقيع الغرامة.

كما حذر المرور السعودي، قائدي المركبات من إعاقة مرور وسائل النقل العام، وعدم إعطائها أولوية المرور،ونبّه المرور السعودي إلى أن هذه المخالفة ستصل عقوبتها إلى غرامة بين 500 إلى 900 ريال،ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي بموقع “تويتر”، تغريدة قال فيها: “عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام، كالقطارات والحافلات، وما في حكمها، حال سيرها على المسارات المخصصة لها، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم٤”.

ويتضمن جدول المخالفات رقم 4، عقوبات نظام المرور السعودي، ترك المركبات على الطرق العامة، في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، وعبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم”،كما يتضمن أيضا عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم، وتباطؤ السير على نحو يعرقل الحركة، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، أو الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، وعدم وجود وثيقة تأمين.

وفى سياق آخر أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الإهتمام بمقاعد الأطفال واستخدامها بشكل صحيح للحفاظ على حياتهم وعدم تعريضهم للخطر أثناء وجودهم داخل المركبة،وقال الحساب الرسمي لـ»المرور»، في تغريدة على موقع «تويتر»، تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها.

وأوضح المرور، أن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال، الآتي:

1 - عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية.

2 - التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة.

3 - التأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي.

4 - ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.