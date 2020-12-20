شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذاً لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، التي تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض. وأعرب وزير الخارجية -في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»- عن تطلعه لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذاً لاتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.