شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف إصابة و706 وفيات جديدة بـ«كورونا» في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (برازيليا-وام)

سجلت البرازيل 50 ألفاً و 177 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و706 حالات وفاة. وقالت وزارة الصحة البرازيلية - في بيان- إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و213 ألفاً و155 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفاً و356 وفاة.

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