شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 611 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (القاهرة-رويترز) قالت وزارة الصحة المصرية، السبت، إنها سجلت 611 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و28 وفاة وذلك ارتفاعاً من 579 إصابة و26 وفاة الجمعة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» حتى السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.

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