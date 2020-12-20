شكرا لقرائتكم خبر عن إشهار فريق الغوص بنادي الشارقة للرياضات البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مؤتمراً صحفياً تم خلاله الإعلان عن إطلاق فريق الشارقة للغوص الذي من المقرر أن يمثل النادي في فعاليات الغوص المحلية والدولية المقبلة كافة.

أعلن ذلك خالد جاسم المدفع رئيس النادي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وقائد الفريق خالد أحمد الغروبتي، وعبدالرحمن الأميري مدير دورات إعداد مدربي الغوص، بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي، وأعضاء فريق الشارقة للغوص.

تضمن المؤتمر معرض صور مميز لفريق الغوص، أظهرحجم تميز وخبرة الفريق في التصوير بقاع البحار والمحيطات.

وأكد خالد جاسم المدفع أن الفريق إضافة جديدة مهمة إلى فرق النادي كفريق متخصص.

وبارك عيسى هلال الخطوة المهمة للنادي الذي تم انشاؤه قبل ست سنوات، وأكد مواصلة مجلس الشارقة الرياضي دعم النادي، وكل الرياضات النوعية التي لا تمارس بشكل رسمي في أندية الإمارة.

أما الكابتن أحمد الغروبتي، فأكد امتنانه وامتنان زملائه أعضاء الفريق بالانضمام بشكل رسمي إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، معتبراً ارتداء زي النادي وتمثيله في كافة الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية سيسهم في تطوير الفريق والارتقاء بكافة أنشطته بالشكل الذي يليق باسم ومكانة إمارة الشارقة.

ووعد الكابتن عبدالرحمن الأميري مدير دورات إعداد مدربي الغوص بالعمل مع إدارة النادي لخلق جيل من الغواصين المميزين لتحقيق آمال وطموحات النادي والإمارة.

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