شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشاريع الحيوية بعروس الساحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عدداً من المشاريع الحيوية في عروس الساحل خورفكان.

واستهل سموه زيارته بتفقد المشاريع الأكاديمية والتوسعة الجديدة لجامعة الشارقة فرع خورفكان، واطلع على سير الأعمال في المباني والفصول ومختلف المرافق، موجهاً سموه بتوفير البيئة التعليمة الأكاديمية الأمثل للطلبة، وبما يتواكب مع تطور المستوى الذي وصلته إليه الجامعة.

وتضم التوسعة الجديدة التي شيدت على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع، عدد من المباني والفصول الدراسية والمرافق التعليمية والإدارية.

ثم توجه سموه لتفقد المشاريع السياحية والترفيهية ومنها مشروع منتزه ميدان خورفكان الواقع مقره أسفل جبل نصب المقاومة، وتبلغ مساحته 163 ألف متر مربع.

وتجول سموه في أرجاء المنتزه، مطلعاً على ما يضمه من خدمات ومرافق ترفيهية، مستمعاً سموه إلى خطط التطوير وأبرز الخدمات الإضافية.

ثم عرج صاحب السمو حاكم الشارقة لزيارة نصب المقاومة والذي تم تشييده تخليداً لتضحيات أهالي خورفكان الذين سطروا أروع التضحيات في سبيل الدفاع عن مدينتهم ضد الغزو البرتغالي الذي وقع عام 1507.

واطلع سموه على المرافق والخدمات المستقبلية لمبنى النصب ومن بينها استراحة ومطعم للزوار والسياح، الذي أقيم على مساحة 393 متراً ويحوي على جلسات عائلية وشرفة مزودة بجلسات تطل على المنظر العام للمدينة، كما تم إحاطة الصالة بالكامل بالزجاج لتوفير المتعة البصرية على المناظر الساحرة.

ويضم مبنى نصب المقاومة: ردهة واسعة على مساحة 898 متراً تتفرع إلى صالتين تسع الكبرى منها لما يزيد عن 40 متفرجاً وهي مخصصة للعروض السينمائية بما تحتويه من شاشات عرض، بينما تتألف الصالة الأصغر على معرض لنشر بوسترات العروض التاريخية ومقتنيات دلالية ترمز لأدوات القرن الرابع عشر .

رافق سموه خلال الجولة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من المسؤولين.

