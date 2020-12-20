شكرا لقرائتكم خبر عن «بيج رامي» أول مصري يتوج بلقب «مستر أولمبيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة - أحمد مصطفى

توج لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي والملقب بـ «بيج رامي» بذهبية بطولة مستر أولمبيا 2020 البطولة الأبرز والأكبر في لعبة كمال الأجسام، والتي أقيمت في لاس فيجاس.

وأصبح اللاعب أول مصري وعربي يحقق هذا اللقب، في تاريخ البطولة.

وقال اللاعب في رسائل بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إنه وجد حباً ودعماً كبيرين من كافة المحيطين على الرغم من الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية، وخاص بعد الإصابة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن اللاعب من مواليد مدينة كفر الشيخ المصرية عام 1985 وكانت بدايته على مسرح مستر أولمبيا من 8 سنوات في فئة الهواة حينها، كما ظهر أيضاً في أكسجين جيم بدولة الكويت في عام 2010، وحقق حينها لقب بطولة وزن 200 رطل.

ولدى اللاعب تاريخ من الألقاب والمراكز في البطولة وذلك في أعوام 2014 و 2015 و 2016.

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