- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مسبار الأمل إنجاز إماراتي يضيء شمعة في ظلام «كورونا» والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنه «في عام 2020، شهدنا إنجازات عالمية في الفضاء، تضيء شمعة في ظلام «كورونا»، منها إنجاز إماراتي، تمثل في إطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ في موعده، وذلك بحسب تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد أعلن مؤخراً عن موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك في التاسع من فبراير 2021. ومنذ إطلاق مسبار الأمل بنجاح، من قاعدة تانيغاشيما الفضائية في اليابان، يوم 20 يوليو الماضي، يواصل فريق العمل، متابعة المسبار بدقة.
معلومات
ومن المتوقع أن ينقل المسبار كمية هائلة من المعلومات، تقدر بنحو واحد تيرابايت من البيانات الجديدة عن الغلاف الجوي للمريخ.. وبالتزامن مع ذلك، تسجل الأجهزة العلمية، التي يحملها المسبار، ملاحظات روتينية لسطح المريخ، والغلاف الجوي، ولكون المريخ هو الأكثر شبهاً بالأرض، ضمن كواكب المجموعة الشمسية، سوف تساعد هذه البيانات والملاحظات، العلماء، على فهم الطقس على الأرض، وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم. كما سيسهم في تكوين أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، والتي سيتم توفيرها للمجتمع العلمي العالمي، في أكثر من 200 مؤسسة أكاديمية وبحثية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: مسبار الأمل إنجاز إماراتي يضيء شمعة في ظلام «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.