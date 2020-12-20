مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي يستعرض جهود مواجهة كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

عقد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي اجتماعاً افتراضياً، حيث تضمنت لائحة المتحدثين الضيوف في هذا اللقاء السنوي كلاً من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبعوث دولة الإمارات الخاص للتغير المناخي، ويوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وجون راكولتا جونيور سفير أمريكا لدى الإمارات.



وبحسب بيان أورده موقع مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، رحب المجتمعون بالقيادة الجديدة من شركتي «هونيويل» و«بيبسيكو».

فرص

وفي الاجتماع جرت مناقشة التغيرات التي شهدها العالم منذ اجتماع مجلس الإدارة في عام 2019 وتسليط الضوء على الجهود المشتركة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لمواجهة جائحة «كوفيد 19» والثناء على جهود العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وفي الجلسة الافتراضية، تمت الإضاءة على التزام البلدين تعزيز العلاقات الثنائية، والإشارة إلى الدور الإيجابي الذي لعبته أمريكا في توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها في ترسيخ السلام في المنطقة.

وأكد معالي سلطان الجابر أن الإمارات استحدثت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لأهداف محددة تتعلق بتحفيز القيمة الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

كما تحدث معاليه عن الفرص المتاحة للشركاء من أصحاب التفكير المشابه المستعدين لنقل المعرفة وتأسيس حضور في الإمارات وجعلها مقر أعمالهم في المنطقة.

نموذج

وتطرق معاليه إلى رحلة «أدنوك» لتصبح «نموذجاً لما يجب أن تكون عليه شركات النفط الوطنية الحديثة مستقبلاً بالتركيز على الفعالية والمرونة وخلق القيمة»، وناقش كذلك مسألة تعيينه مؤخراً كمبعوث خاص للتغير المناخي استناداً إلى خبراته السابقة.

وسلط السفير العتيبة الضوء على الفرص الجديدة للتعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة.

وشدد العتيبة على وجهة النظر القائلة إن العلاقات الثنائية ستمضي في الازدهار العام المقبل نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، وختم حديثه بالإشارة إلى آماله المتعلقة على معاهدة السلام لما يمكن أن تعنيه من تواصل أكبر وتفاهم على الصعيد الإنساني. منارة في حين أشاد السفير راكولتا بالإمارات كمنارة تشير إلى إمكان تحويل السلام والازدهار لمسار تقدم العالم. وتخلل اللقاء نقاش مع داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، وتمارا كوفمان وايتس، أحد كبار الباحثين في مؤسسة بروكينغز، ومحمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وغيرهم.