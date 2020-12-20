شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى في انفجار كابول والان نبدء بالتفاصيل

هز انفجار العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما أكده مركز قيادة شرطة كابول.

وقالت مصادر أمنية إن تسعة أشخاص على الاقل قتلوا في الانفجار الذي وقع في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

ووقع الانفجار في ميدان "سبين كالاي" في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فردوس فارامارز إن نيران اشتعلت في ثلاث مركبات بالمنطقة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار هو السبب.

واستهدف الانفجار سيارة حاجي خان محمد وردك، عضو البرلمان عن كابول لكنه نجا من الهجوم.