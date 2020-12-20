الناطق باسم الصدر يتحدث عن 'لملمة البيت الشيعي' وميناء الفاو

اعتبر صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن دعوة الأخير لـ"لملمة البيت الشيعي" لافت ردوداً إيجابية من بعض الأطراف، في حين أشار إلى أن الصدر "سيضغط لازالة المعوقات" بشأن ميناء الفاو.
وأضاف، أن "شروط الصدر في الانضمام للبيت الشيعي هي القوة بمحاسبة الفاسدين وعدم التبعية"، مشيراً إلى أن "الجميع معني بالبيت الشيعي ولا توجد محاولة لاختزاله بشخص".
وبشأن ميناء الفاو، ذكر العبيدي أن "هناك مصالح ومعوقات تتبناها جهات داخلية وخارجية لمنع تنفيذ ميناء الفاو"، مضيفاً أن "الصدر يؤكد رصانة الجهة المنفذة لميناء الفاو".
وتابع، أن "الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو"، مبيناً أن تدخل الصدر "يعني اعتماد عناصر ضغط قانونية ودستورية واجتماعية وشعبية وليس بقوة السلاح".
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