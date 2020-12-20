المصري رامي السبيعي يتوج بذهبية مستر أوليمبيا 2020

2020-12-20 | 07:44
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نجح البطل المصري رامي السبيعي "بيج رامي" في التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة للبطل المصري للمشاركة في البطولة التي أقيمت في لاس فيجاس الأميركية في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر الحالي.
ولعب بيج رامي في الوزن المفتوح، ونافس في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة الثنائي الأمريكي فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.
وظهر رامي في "فورمة" عالية، حرص على الإعداد لها طوال العام الماضي الذي تعرض خلاله للإصابة بفيروس كورونا، في محاولة لاقتناص اللقب من الأمريكي فيل هيث الذي حصل عليه لسبع سنوات متتالية.
ولعب بيج رامي في الوزن المفتوح، ونافس في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة الثنائي الأمريكي فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.
وظهر رامي في "فورمة" عالية، حرص على الإعداد لها طوال العام الماضي الذي تعرض خلاله للإصابة بفيروس كورونا، في محاولة لاقتناص اللقب من الأمريكي فيل هيث الذي حصل عليه لسبع سنوات متتالية.
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