المصري رامي السبيعي يتوج بذهبية مستر أوليمبيا 2020

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة للبطل المصري للمشاركة في البطولة التي أقيمت في لاس فيجاس الأميركية في الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر الحالي.

ولعب بيج رامي في الوزن المفتوح، ونافس في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة الثنائي الأمريكي فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.

