انطلاق المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق، انطلقت من محورين".

وأوضح، أن "المحور الأول يتكون من مناطق مدينة القرنة والدير والماجدية والكرمة، والمحور الثاني يتكون من مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب بالإضافة إلى مناطق الزبير وسفوان وجبل السنام".

