شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان كاظم رئيساً لمجلس إدارة «إعمار للتطوير».. العبار عضواً تنفيذياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قرر مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أن يستمر محمد علي العبار في مهام عضو مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة، وانتخاب عدنان كاظم رئيساً لمجلس الإدارة والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر نائباً لرئيس المجلس.

وقالت الشركة في بيان إنه «بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة وموافقة المجلس وحرصهم على الإمتثال بأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة تقرر أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة ومؤسس إعمار محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة».

يذكر أن العبار كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في «إعمار للتطوير»، وجمال بن ثنيه في منصب نائب الرئيس. وأعلنت «إعمار العقارية» في وقت سابق تعيين العبار عضواً منتدباً لإدارة أمور «إعمار العقارية» التنفيذية، ويتولى ابن ثنية رئاسة مجلس الإدارة.

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