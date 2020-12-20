شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تناقش صفقة استحواذ محتملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقعد مجلس إدارة «داماك العقارية» اجتماعه، الأربعاء، 23 ديسمبر / كانون الأول الجاري؛ للنظر في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، ومناقشة والنظر في صفقة استحواذ محتملة، وأي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

ومؤخراً، أوضحت «داماك» أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 3% فقط في أسهم الشركة، مشيرة إلى أن 31% من أسهمها المملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة، هي أسهم مملوكة فعلياً لمواطني دولة الإمارات. كما أوضحت الشركة أن 72.22% من إجمالي أسهمها مملوكة للمؤسس، رئيس مجلس الإدارة حسين السجواني.