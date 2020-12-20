شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان: مصر حققت خطوات مهمة فى مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان، إن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة فى مكافحة الفساد فى العديد من القطاعات ، مؤكدة أن هناك اتجاه حكومى لاستخدام الميكنة فى التعاملات والمنصات الالكترونية والربط بين الخدمات الكترونيا، مشيرة الى أن كل ذلك يسهل الخدمات ويقلل من جرائم الفساد .

وأضافت أبو القمصان ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أنه من المهم فى هذا المجال تطوير وسائل الرقابة المدنية بجوار الرقابة الرسمية للقضاء على هذا الملف .

يذكر أن السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، أكد عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ .