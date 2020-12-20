شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان: مصر حققت خطوات مهمة فى مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان، إن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة فى مكافحة الفساد فى العديد من القطاعات ، مؤكدة أن هناك اتجاه حكومى لاستخدام الميكنة فى التعاملات والمنصات الالكترونية والربط بين الخدمات الكترونيا، مشيرة الى أن كل ذلك يسهل الخدمات ويقلل من جرائم الفساد .
وأضافت أبو القمصان ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أنه من المهم فى هذا المجال تطوير وسائل الرقابة المدنية بجوار الرقابة الرسمية للقضاء على هذا الملف .
يذكر أن السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، أكد عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب مصر خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لبيرو والبعثة الدائمة لكولومبيا .
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