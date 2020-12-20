إصابات كورونا في كندا تتجاوز عتبة نصف مليون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ 18 ثانية

تخطت كندا، السبت، عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب أسبوع على تجاوزها عتبة 400 ألف إصابة، ما يؤشر إلى تسارع تفشي الوباء في البلاد مع اقتراب أعياد نهاية العام.

وسجلت كندا حتى منتصف السبت 500,242 إصابة بكوفيد-19 و14128 وفاة، وفق أرقام رسمية نقلها تلفزيون “سي بي سي” العام.

وأحصى إقليم أونتاريو الأكثر اكتظاظا بالسكان 2357 إصابة السبت، في حين سجل إقليم كيبك الفرنكوفوني 2038 إصابة في حصيلة يومية قياسية. وسُجّلت حتى تاريخ السبت 4125 وفاة في أونتاريو و7715 وفاة في كيبك.

وارتفعت الإصابات في كندا التي يقطنها نحو 38 مليون شخص، من 400 ألف إلى 500 ألف خلال 15 يوما، في حين أن البلاد لم تبلغ عتبة 100 ألف إصابة إلا منتصف يونيو أي بعد ثلاثة أشهر على ظهور الفيروس.

ونتيجة تسارع تفشي الوباء، أعلنت حكومة أونتاريو نهاية الأسبوع تمديد الحجر المفروض منذ نحو شهر في مركزها وجزء واسع من الإقليم حتى 4 يناير.

وأعلن رئيس حكومة كيبك فرنسوا ليغو قيودا جديدة تسري غداة عيد الميلاد حتى 11 يناير، وتشمل خصوصا غلق المتاجر غير الضرورية وإلزامية العمل من المنزل.