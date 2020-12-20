الشرطة اليونانية تحتجز مسؤولا في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس

الأحد 20 ديسمبر 2020

احتجزت الشرطة اليونانية مسؤولا في القنصلية التركية، لاتهامه بالتجسس في قضية ستؤدي لمزيد من التدهور بين البلدين.



وقال مصدر يوناني كبير إن الشرطة ألقت القبض على المسؤول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، بعد استجوابه قبل أسبوع، مشيرا إلى أن الشرطة ألقت القبض على مواطن يوناني آخر.

وأوضح مسؤول في الشرطة، لوكالة رويترز للأنباء قائلا: "شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس وآخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو".

واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجه.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الشخصين ينتميان لأقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلد.

وكان وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، قد قال، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا مشكلة وعاملا مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد دندياس في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أيضاً العلاقات مع تركيا تتجاوز مسألة الخلاف مع بعض أعضائه.

وحثت اليونان، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط