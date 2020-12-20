نائب تركى معارض يوجه انتقادات حادة لأردوغان

الأحد 20 ديسمبر 2020

وجّه نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، على أوزتنش، انتقادات إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأنصار القصر الرئاسى، قائلًا: "إخوتكم وأبناء إخوتكم وأولادكم يتقاضون ثلاثة رواتب أو أربعة أو خمسة، لكن أبناء الوطن يعانون البطالة وينتحرون".



وسرد أوزتنش الأطعمة التي يتناولها أردوغان وأنصاره في القصر، واتهمه أنصار الحزب الحاكم بالتدخل في الخصوصيات بسبب تصريحاته.

وقال أوزتنش: "أنت تأكل دراجون فروت -فاكهة التنين- في القصر الرئاسي. لكن أطفال الأمة يتوقون إلى برتقالة، أو ثمرة يوسفي، دعونا نذكركم بالسيد أردوغان في القصر: الشاي الأبيض، فاكهة التنين، إيفالي (مصحوبة بفاكهة الليتشي)، الصبار (مصحوبة بفاكهة ستاريكس)، تخصص فاكهة الغابة، عصير الليمون بالنعناع، الدجاج الشركسي في الباتشور، السوشي مع السلمون، الحمص، وأطعمة لا يمكننا حتى قراءة أسمائها" حسبما نشر موقع تركيا الآن.

واستمر أوزتنش في حديثه بعد ردود الفعل، وتابع انتقاداته على النحو التالي: "إخوتك وأبناء إخوتك وأولادك يتلقون ثلاثة رواتب أو أربعة أو خمسة، لكن أبناء الوطن يعانون البطالة وينتحرون، وأنصارك يحصلون على العديد من المناقصات. انظر ، أكثر من 3 آلاف حالة انتحار منذ عام 2002 حدثت في تركيا، وحوالي 5 آلاف شخص في آخر سبعة عشر عامًا انتحروا بسبب عدم قدرتهم على تحمل نفقات الحياة، ينتحر الناس ولكن لا أحد منهم يهمك لأنك في مزاج جيد وحياتك جيدة"