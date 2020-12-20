شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “فاوتشي” يحدد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 7:46 صباحًا, 20 ديسمبر 2020 م
المناطق - وكالات
توقع مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الحياة قد تعود لدرجات من الطبيعية في الولايات المتحدة بحلول منتصف الخريف المقبل بشرط تلقيح عدد كاف من الأشخاص ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
وحسب شبكة “سي إن بي سي” قال فاوتشي إنه إذا أمكن “تطعيم “النسبة الأكبر من السكان” ضد كوفيد-19 بحلول نهاية الصيف، فستكون البلاد على المسار الصحيح للوصول إلى الحالة الطبيعية. مشيرا إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية تتضمن فتح المطاعم ودور السينما والمسارح والمدارس.
وبعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر-باتيونتك ضد كوفيد-19 وبدء عمليه التلقيح عبر الولايات المتحدة، يتوقع موافقتها على استخدام لقاح شركة موديرنا المضاد للفيروس خلال الأسبوع الجاري.
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