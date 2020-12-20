ترامب يقلل من خطورة الهجوم السيبراني.. ويدافع عن روسيا

بعد اختراق الوكالات الحكومية الأميركية، قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، من أهمية حملة التجسس الإلكتروني على بلاده، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أول تعليق علني له حول الاختراق، غرّد ترامب عبر موقع «تويتر»، قائلا إنه: «تم إعلامي بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة»، مضيفاً: «روسيا روسيا روسيا، هذه أول لازمة تتردد عند حصول أي شيء»، مشيراً إلى أن الصين «قد» تكون متورطة أيضاً.



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حمّل روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت الحكومة الأميركية، إذ أشار بومبيو في مقابلة إذاعية ليل الجمعة: «يمكننا القول بوضوح شديد إن الروس انخرطوا في هذا النشاط»، مضيفاً أنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل الهجمات الإلكترونية لأنها لا تزال قيد التحقيق وستظل بعض التفاصيل سرية. فيما رفضت روسيا جميع المزاعم المتعلقة بتورطها في ذلك.



وكانت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، قد أكدت هذا الأسبوع أن هيئات حكومية وكيانات أساسية للبنية التحتية تعرضت لهجمات إلكترونية «منذ مارس (آذار) على الأقل».



ورجحت وسائل إعلام أميركية قيام قراصنة إنترنت روس باستهداف وزارتي الخزانة والتجارة والهيئات الحكومية الأخرى وذكرت وزارة الطاقة، الجمعة، أنها تأثرت بتلك الهجمات الإلكترونية.