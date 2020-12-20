رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبى يشبه سياسات تركيا بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال كوستاس مافريدس، رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبي، إن تركيا تشبه إيران في سياساتها، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج للحزم مع تركيا.



وأضاف رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبي، خلال تصريحاته لفضائية "العربية"، أنه يجب تقديم مصالح أوروبا على تركيا، موضحا أن تركيا لا تعير القانون الدولي اهتماما.

وتشهد تركيا أزمات اقتصادية وديون متراكمة بسبب السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام أردوغان، والتى أدت إلى تراكم الأزمات فى تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركى.