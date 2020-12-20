اليوم.. الأزهر يعقد مؤتمرًا لإعلان تفاصيل البروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يعقد الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيًا في العاشرة صباح اليوم الأحد، في مقر المشيخة بالدراسة، لإعلان تفاصيل البروتوكول الذي سيتم توقيعه مع وكالة الفضاء المصرية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يوضح خلالها استراتيجية الأزهر في التعاون مع المؤسسات المختلفة بالدولة.

ويلقي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كلمة حول الترابط العلمي بين العلوم المختلفة وانعكاساتها على رؤية مصر 2030، تليها كلمة للدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، حول خطة الوكالة في التعاون الفعال وتنفيذ استراتيجية الدولة.

وتختتم فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، يتناول فيها جهود الأزهر التاريخية لرفعة الوطن وتحقيق أهدافه، يتم بعدها توقيع البروتوكول.