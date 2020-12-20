معهد أمريكي يوصي بفرض مزيد من العقوبات على تركيا

قال معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكى إن العقوبات على تركيا خطوة أولى لتغيير سلوكها، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات على أنقرة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على أنقرة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا.

وقالت واشنطن : "لقد أوضحت الولايات المتحدة لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراء تركيا لنظام S-400 من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفرَ أموالًا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلاً عن تسهيل وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع في تركيا".

ومع ذلك، كان قرار تركيا المضي قدمًا في شراء واختبار S-400، على الرغم من توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني لدى حلف الناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية. وقد تسبب هذا القرار في تعليق عضوية تركيا والعمل على فصلها من البرنامج المشترك لصناعة المقاتلة F-35"