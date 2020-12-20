التحقيق مع جنود أمريكيين في الكويت بتهمة تهريب لحوم خنازير خارج المعسكرات

الأحد 20 ديسمبر 2020

بدأت القيادة المركزية للتحقيقات الجنائية، التابعة للجيش الأمريكي التحقيق بتهمة تورط جنود أمريكيين متمركزين في الكويت، بتهريب وترويج لحوم خنازير خارج معسكراتهم لبيعها بأسعار مرتفعة، مخالفين بذلك القوانين الكويتية التي تحظر بيع لحوم الخنازير.



ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية عن موقع متخصص بمتابعة شؤون القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة، فقد ”أصدر قادة تمركزات القوات الأميركية الموجودة في الكويت، تعميمات داخلية عاجلة بالتوقف عن بيع منتجات لحوم الخنزير داخل المعسكرات، إثر ورود معلومات عن قيام بعض الجنود بشراء هذه اللحوم بما يعادل 30 دولار للكتلة وتهريبها خارج المعسكر وبيعها بنحو 200 دولار“.

وأشارت التعميمات إلى ”أن عقوبة تهريب وبيع لحوم الخنزير خارج المعسكرات هي السجن مدى الحياة“، محذرةً بذات الوقت من ”احتمال وقوع المتهمين تحت طائلة القانون الكويتي الذي تصل فيه عقوبة بيع لحم الخنزير للسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاثة سنوات“.

وقال كريس غراي، الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية للتحقيقات الجنائية: ”إن محققين تابعين للقيادة قد بدأوا فعلياً في إجراء تحريات شاملة حول الجوانب المتعلقة بضلوع جنود أميركيين في الكويت في خلق تلك السوق السوداء والمشاركة فيها“.

ويعتبر أكل لحم الخنزير من المحرمات في الشريعة الإسلامية ولا يجوز التعامل معه أو بيعه، وهو ما أخذت به الكويت التي تفرض عقوبة على كل من يتعامل أو يبيع لحوم الخنازير وتمنع استيراده.

ويوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر (عريفجان) الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكان، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة، إضافة إلى وجود عدة معسكرات أخرى منها معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية، وقاعدتَي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين.