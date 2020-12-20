شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لحقوق الإنسان: "مش على رأسنا بطحة" ونشهد تحسنا لا ينكره إلا جاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث يتم إصدار بيانات بشكل عاجل وفوري عن أي حالات يتم إبلاغ المنظمات المصرية بها، ونرد عليهم دائما بطريقة المهتمين بالرأي العام، ولم يحدث أن هناك تقرير صدر ولم نشتبك معه.

وتابع، "أكدنا أكثر من مرة أن هذه التقارير مبينة على أرقام خاطئة واشتبكنا مع العديد منها بصورة مباشرة".

وتابع شيحة، خلال لقائه اليوم ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل،:"جميع التقارير التي تصدرها المنظمات المصرية تتمتع بالشفافية والمصداقية، ففي حال وجود تجاوزات يتم ذكرها وبالمثل في حال وجود إيجابيات تكون حاضرة في التقارير الصادرة، ونتعامل مع ملف حقوق الإنسان بجدية تامة ولا نساير الدولة كما يلوح هؤلاء".

واستكمل شيحة، " تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يمثل تدخلا في الشأن القضائى، وهل يقبل الاتحاد الأوروبي أن تتدخل أي منظمة في شأنه الداخلى، ومن ينكر وجود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان جاحد"، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون التغيرات الدولية وقضية ريجينا محفزات في الوقت الراهن لإصدار مثل هذا البيان، على الرغم أن سفر النائب العام لإيطاليا لمتابعة القضية سابقة هي الأولى من نوعها، ولكن نحن نتعامل بشفافية تامة في جميع الملفات و"مش على راسنا بطحة".

ولفت شيحة، إلى أن هناك مكاشفة ومصارحة ومحاسبة في إصدار التقارير، ففي حال السلبيات يتم ذكرها، وفي حال وجود إيجابيات يتم ذكرها أيضا، وهناك التزام تام بكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.