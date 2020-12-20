النائب أحمد زيدان: برلمان 2021 به تنوع لم يكن موجودا فيما سبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يشهد تعددية حزبية وتمثيل للمرأة ومشاركة قوية للشباب، مشيراً إلى أن به قوائم وطنية تضم العديد من الأحزاب المؤيدة والمعارضة، وتابع:"البرلمان به تنوع لم يكن موجود فيما سبق".
وأضاف "زيدان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن أهمية التعددية الحزبية كان أمر شائك فى الماضى، ولكن الآن بات الأمر حقيقة على أرض الواقع فى برلمان 2021، وذلك سوف ينعكس بإيجابية على مشروعات القوانين التى سيتم مناقشتها تحت قبة البرلمان بحيث تخدم المواطنين بشكل قوى.
وأكد "زيدان"، أن البرلمان المقبل سوف يشهد تمثيل الشباب بشكل كبير، وهو يؤكد أن القيادة السياسية تدعم الشباب وكافة الأحزاب للدفع بالشباب لتولى المناصب التنفيذية، أو دفعهم للحياة التشريعية، من خلال الترشح فى الانتخابات.
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