شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": انتظام التصويت فى عمومية إنشاء نقابة القاهرة الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق المساعد بنقابة المحامين، إن النقابة العامة قامت بتجهيز مكان لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بانشاء نقابة واحدة للقاهرة، مشيراً إلى أنهم قاموا بتوفير كل سبل الاحترازية، داخل مقار اللجان لضمان السلامة لكافة السادة المحامين المقبلين على عملية التصويت.

وأضاف عبد المجيد هارون، فى تصريحات صحفية له، أن مكان تصويت أعضاء شمال وجنوب القاهرة في النقابة العامة، ومكان تصويت أعضاء حلوان بحلوان، ومكان تصويت أعضاء القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مشدداً على أن تلك الأمكان تم تجهيزها بكافة السبل الاحترازية لتسهيل عملية التصويت.

وأوضح محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، أن هذا اليوم هو يوم إرادة المحامين، ونحن نعمل على تنفيذ إرادة المحامين، معربا عن تقديره الشديد لأعضاء الجمعية العمومية في تقرير ما يرونه مناسباً لهم، سواء بالموافقة على انشاء نقابة واحدة لمحامي القاهرة، أو بقاء الوضع كما هو عليه.

وأكد خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة، أن هذا اليوم بمثابة عرس ديموقراطي لإرادة المحامين دون إشراف إلا من أعضاء مجالسهم، أو من المحامين نفسهم، من أجل الاقتراع على إنشاء نقابة واحدة وهي نقابة القاهرة، منوهاً إلى أن الاقتراع بدأ صباح اليوم بالنقابات الفرعية الأربعة بالأماكن المعدة والمخصصة لعملية تصويت الأعضاء وفقا للقانون.

وذكر محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، أن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر، وأن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً؛ وفي انتظار قدوم السادة المحامين لإبداء رأيهم، والتصويت على إنشاء نقابة القاهرة من عدمه.

تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة للنظر في دمج نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه، والجيزة للنظر في دمج شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، قد أعلنت عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية.

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.