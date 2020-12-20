خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: الحكومة اليمنية الجديدة صفعة على وجه الحوثيين و«الإخوان»

سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

قال خبراء ومحللون سياسيون عرب، إن تنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات الطيف اليمني كافة تعد واحدة من أهم الخطوات في استقرار اليمن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، ويعد خطوة مميزة على طريق السلام.

وأشاد الخبراء لـ«الاتحاد» بجهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وحرص الجانبين على استقرار اليمن، لافتين إلى أن ذلك ينطوي على أهمية كبرى لعدة أسباب، على رأسها توحيد الحكومة الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي وميليشيات «الإخوان» من جهة، واستعادة السيطرة على المناطق وعودة الأمن والاستقرار في محافظات عدن وأبين والمناطق التي شهدت مواجهات بين المجلس الانتقالي والحكومة من جهة أخرى.

وقال المحلل السعودي خالد المجرشي، إن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، صفعة على وجه الميليشيات الحوثية و«الإخوان» والدول الداعمة للإرهاب في اليمن، مشيراً إلى أن هناك أولويات للحكومة الجديدة لابد من العمل عليها، خصوصاً أن الشارع اليمني لم يكن يثق بأي حكومة سابقة، لكنه الآن يعلم أن خلفه أشقاء يدعمونه في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المجرشي لـ«الاتحاد» أن الفائدة من الحكومة الجديدة ستكون مزدوجة، وتتمثل المزايا في محاربة الإرهاب من جهة؛ وتوفير الخدمات الأساسية من الجهة الأخرى، مع العمل على إحلال الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وعودة الخدمات.

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي اليمني وضاح عبدالقادر أن انعكاس التشكيل الجديد للحكومة على أرض الواقع سيساهم على تحرير باقي محافظات البلاد من مليشيات الحوثي وميليشيات جماعة «الإخوان».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التشكيل أتى بعد مرحلة مخاض عسيرة منذ توقيع اتفاق الرياض وجاء الإعلان عن التشكيل الجديد بعد انتظار كبير من الشارع اليمني وبعد شد وجذب مع بعض القوى التي عملت على عرقلة الاتفاق الذي يسعى لتقليص أجنحة الميليشيات الحوثية وأجهزة التحالف التركي الإيراني الذي يحاول التغلغل وسط الحكومة وعرقلة الاتفاق.

وشدد المحلل السياسي اليمني على أن دخول المجلس الانتقالي وتوقيعه على اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة سيكون له انعكاسات ايجابية على أرض الواقع، مع بدء المعركة الجدية مع ميليشيا الحوثي والبدء بترتيب الأوضاع في المحافظات المحررة، وإعادة النظر في المعركة الاقتصادية التي تمثل المعركة المهمة في هذا التوقيت.